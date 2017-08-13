Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Köprüyanı mahallesi kırsalında önceki gün terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesi Sukenarı mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Önce Maçka ilçesinden gelen şehit haberi ile ardından da sosyal paylaşım sayfasında şehit olmadan 2 ay önce yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı ile tanınan Eren Bülbül’ün babaevine çok sayıda vatandaş gelerek taziyede bulunurken, Bülbül ailesinin 13 evladından olan Eren’in ağabeylerine Doğu’da askerlik yaparak şehit olmak istediğini söylediği öğrenildi. Eren’in evinde ambulans ve güvenlik güçleri hazır bekletilirken, Eren’in yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, terörün bitirilmesi istedi.



Eren Bülbül’ün eniştesi Ruhşen Fındık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Çok İyi bir insandı. Sürekli askere gidip şehit olmak istiyorum derdi. Umduğunu buldu. Ama yaramız çok büyük. Bu şerefsizlerin bulunmasını istiyoruz. Sayın Bakanımıza rica ediyoruz buradaki PKK’yı tüketsin yeter artık 7 tane şehit verdik. Bu çocuk daha 16 yaşında. Bunların bulunmasını istiyoruz. Trabzonspor sevdalıydı bu akşam bütün takımlar sahaya ‘iyi ki varsın Eren’ yazısıyla çıkacaklar hepsinden Allah razı olsun. Buradan Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum bu şerefsizleri bulmalarını rica ediyorum. Yeter artık sayın Cumhurbaşkanım bu şerefsizleri buradan alın” dedi.



"ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Ağabeyi Olcay Bülbül, tek temennisinin teröristlerin bulunması olduğunu belirterek, “Acı bir duygu. Hiçbir zaman söylenmez dile gelmez. Bir taraftan da gururluyuz. Şehit ailesi yakını olduğum için. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Tek temennim bunların biran önce bulunması. Başka hiçbir isteğim yok. Eren futbol aşkı olan bir çocuktu. Futbol ile yatıp kalkardı. Diğer ağabeylerine siz İstanbul’da askerlik yaptınız ‘şehitlik herkese nasip olmaz’ ben Doğu’da askerlik yapıp şehit olacağım derdi. Vatan ve Trabzonspor aşkı paylaşımlarıyla yaşayan bir kardeşimdi. Ölmedi kalbimizde yaşıyor. Acımız çok büyük. Spor kulüpleri arayarak taziyeleri illettiler hepsinden Allah razı olsun. Trabzonspor başta olmak üzere bütün takımlarımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Olay esnasında İstanbul’da olduğunu kaydeden Bülbül, “Ben İstanbul’daydım olayla ilgili net bir bilgi bilmiyorum. Olay yerine gitmişler olayı bitirip dönerken o esnada şehidimiz görüyor ‘komutanım buradalar yere yatın’ diyor ve o sırada olan oluyor” ifadelerini kullandı.