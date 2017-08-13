Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya programlarına katılmak için şehre gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç ve 16 Eylül’de PKK tarafından Hakkari-Van karayoluna döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen polis memuru Serkan Çölkesen’in ailelerini ve Sevgi Evi’nde kalan gençleri ziyaret etti. Şehit evlerinde Kur’an-ı Kerim okundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’ya ziyaretlerinde AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da eşlik etti.

İlk olarak şehit Muhammet Oğuz Kılınç’ın ailesini ziyaret eden Bakan Kaya, şehidin annesi Meltem ve babası Zeki Kılınç ile bir süre sohbet etti. Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini söyledi. Şehidin babası Zeki Kılınç, “Evimizin bayrakları 3’ücü kez değişiyor, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden o bayrakları indirmeyeceğim” dedi.

Şehidin annesi Meltem Kılınç ise, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın 15 Temmuz şehitleri için, "Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var" sözlerinin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Mustafa Akaydın’ın hiç hoşumuza gitmeyen söylemleri var. Zaten savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum hala. Beklemediğim bir söylemdi. Belki yanlış anlaşılma olmuştur diye düşündüm ama ısrarla söylemlerine devam etti” diye konuştu.

“80 MİLYON GERÇEKTEN BÜTÜN O SÖYLEMLERE KARŞI ÜZÜLDÜ”

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın sözlerine 80 milyonun üzüldüğünü ifade eden Bakan Kaya, “250 şehidimizin yakını, gazilerimiz ve 80 milyon gerçekten bütün o söylemlere karşı üzüldü. Mustafa Akaydın’ın arkasında duran zihniyet maalesef milletin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyi aslında ne kadar görmezden geldiğinin bir işaretidir” şeklinde konuştu.

“EREN, VATANI İÇİN CANINI KORKMADAN VEREN YAVRULARIMIZIN OLDUĞUNU TEKRAR GÖSTERDİ”

Trabzon’un Maçka ilçesinde Eren Bülbül’ün PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşmesiyle ilgili de Bakan Kaya, “Trabzon’da 15 yaşındaki Erenimizi kaybettik. 15 Temmuz’da nasıl çocuk, gencecik yavrularımız şehit düştüyse Eren de vatanı için canını korkmadan veren yavrularımızın olduğunu tekrar gösterdi. Ona da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Bakan Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Konyaaltı ilçesinde bulunan Sevgi Evi’ni ziyaret etti. Burada kız çocuklarıyla sohbet eden Bakan Kaya, çocukların yaptığı pasta ve kurabiyeleri yedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son olarak 16 Eylül’de PKK tarafından Hakkari-Van karayoluna döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen polis memuru Serkan Çölkesen’in ailesini ziyaret etti. Bakan Kaya, şehit polisin ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılmak üzere EXPO 2016’ya hareket etti.