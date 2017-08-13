Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e tebrik telgrafı gönderdi.