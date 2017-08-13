Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan millî sporcuları tebrik etti
13.08.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,millî sporcular,tebrik,
495948 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495948.aspx
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