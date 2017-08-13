Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gece Sivas’a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, partililer ve dostları ile bir araya geldi. FETÖ ile mücadeledeki etkinliği ile dikkat çeken Külünk, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada FETÖ’nün yeni bir kalkışma içerisine girebileceğini söyledi. FETÖ ve arkasındaki emperyalist güçlerin Türkiye’de bir Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediğini belirten Külünk, 15 Ağustos tarihine dikkat çekip, PKK’nın

tüm gücünü şehirlere indirerek Türk-Kürt çatışması çıkartmak istediğini söyledi.

FETÖ’nün NATO kontrolündeki Gladio’nun dindarlık kılıfı içerisindeki zehri olduğunu beliren Külünk, “FETÖ, Gladio’nın dindarlık kılıfı içerisindeki zahiridir. Gladio NATO ittifakından itibaren küresel sistemin NATO ileri karakoludur. Bu akıl küresel sistem adına ülkeleri teslim almak üzere kurgulanmıştır. O ülkenin tüm demografik dinamiklerini ifade edecek, o ülkenin siyasal, fikri yapısını ifade edecek her türlü renge girebilirler. Bu yapı bugün kadar Türkiye’yi darbelere sürükleyen sosyal kaos, siyasal kaos ve sokak kaosu üzerinden kontrol etti. Ancak darbelerin çoğu da sol Kemalist çizgide gerçekleştirildi. Sonra hat değiştirildi. Önce 2007’de derin yapı kendi içinde hesaplaştı. Derin yapıda sol Kemalist çizgi yapı içerisinde tasfiye edilerek, egemenlik dindar kılıklı bu yapının eline geçti. Bu yapı doğrudan gayrı nizamı harp metodunun adıdır. Dini değildir, milli değildir, yerli değildir" dedi.

''TETİKÇİLER KENDİLERİNİ GİZLİYOR''

Külünk, örgütün hiç bilinmeyen özel yetiştirilmiş elemanlarının halen kendini gizlediklerini ifade ederek, “Daha henüz bu örgütün özel yetiştirilmiş, Karlov suikastındaki tetikçileri ortaya çıkmadı. Haşhaşi elemanları henüz sahneye çıkmadı. Bu örgütün Melikşah’ın yastığının altına kılıç koyan adamları ortaya çıkmadı. Karlov suikastındaki gibi tanınma kabiliyeti çok düşük olan elemanları ortaya çıkmadı. Neyi bekliyorlar? Bence önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde bizi zora sokacak adımlar atmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu.

''İÇ ÇATIŞMA ÇIKARTMA HAZIRLIĞINDALAR''

Külünk, örgütün kendini gizlemeyi başaran tetikçilerinin ülke içerisinde iç çatışma çıkartma hazırlığında olduklarına vurgu yaparak, “Özellikle Hatay’a dikkat çekmek istiyorum. Alevi yurttaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Bu topraklar hepimizin. Aman ha aman. Senaryonun en kirli tarafında bir Alevi-Sünni çatışması var. Beraberinde 15 Ağustos PKK terör örgütü tüm elemanlarını şehirlere indirerek ses getirecek eylemler üzerinden bir Türk-Kürt çatışması oluşturmak istiyorlar. Ürkmeyeceğiz, korkmayacağız. Bunların nasıl gizlendiğini anlarsak onlar kazanamayacak, biz kazanacağız” şeklinde konuştu.