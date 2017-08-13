Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin kaldığı yeri güvenlik güçlerine gösterirken çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’Ün annesi Ayşe Bülbül’ü telefonla aradı. İnsan Haklarından sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Bülbül’ün Maçka’daki evini ziyareti sırasında anneyle konuşan Erdoğan, ‘Eren’in kanını yerde koymayacağız. Çok daha farklı bir biçimde inşallah intikamını alacağız. Allah sabrınızı arttırsın’ dedi. Ayşe Bülbül de ‘ İnşallah sizden dileğimiz o’ diye cevap verdi.

‘Rabbim sabrınızı arttırsın’ diyen Erdoğan ‘Sizler kaza ve kadere inanmış insanlarsınız. Tabiki acımız var ama en büyük makam şehitlik makamı. Erenimiz böyle bir makama, hele de böyle 15 yaşında ulaşması daha da farklı’ dedi. Ayşe Bülbül’ün 13 evladı olduğunu öğrenen Erdoğan Ayşe Bülbül’e ‘Ayşe Abla, sen zaten cenneti zaten kazanmışsın. 13 tane uşak doğurmuşsun’ dedi. Ayşe Bülbül’de ‘Ne bileyim, iyi mi ettim kötü mü…’ diye cevap verdi. Erdoğan da bunun üzerine ‘İyi ettin, sen Allah’ın emrine de uydun, peygamberin sünnetine de uydun... ‘ dedi. Ayşe Bülbül ‘Siz 3 deyince ben utanırdım’ deyince Erdoğan ‘En az dedim’ diye karşılık verdi. Erdoğan Karadeniz’e geldiğinde Ayşe Bülbül’ü ziyaret edeceğini de söyledi.