Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balat Fener Sahili'nde, serinlemek için denize giren Ersin Kayalı, bir süre yüzdükten sonra suda batarak gözden kayboldu. Kayalı'nın battığını gören sahildekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizde arama yapan deniz polisine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından Ersin Kayalı'ya ulaştı. Dalgıçlar tarafından battığı sudan çıkarılan Ersin Kayalı hemen ambulansa alındı. Ambulansta sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan Kayalı, Balat'ta bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersin Kayalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



