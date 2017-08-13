İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DHKP-C'li terörist üst arama esnasında bir polis memurunu bıçakladı. Polis memuru şehit oldu. DHKP-C'li terörist olay yerinde etkisiz hale getirildi.
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İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DHKP-C'li terörist üst arama esnasında bir polis memurunu bıçakladı. Polis memuru şehit oldu. DHKP-C'li terörist olay yerinde etkisiz hale getirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler : DEAŞ,istanbul emniyet,şehit,