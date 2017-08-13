Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; Van eski milletvekili Mustafa Bayram'ın gözaltına aldığı belirtildi. Bulundurulması yasak silah ve mühimmattan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Bayram, 2 kişiyle birlikte Van'da gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada; 2 sahte plaka, 2 ruhsat tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Bayram'ın karakol basmak gibi birçok konudan da suç kaydı bulunuyor.
Eski milletvekili Bayram gözaltına alındı
13.08.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın eski milletvekili Mustafa Bayram gözaltına alındı.
Etiketler : Eski milletvekili Bayram,
495998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495998.aspx
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