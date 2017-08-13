Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; Van eski milletvekili Mustafa Bayram'ın gözaltına aldığı belirtildi. Bulundurulması yasak silah ve mühimmattan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Bayram, 2 kişiyle birlikte Van'da gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada; 2 sahte plaka, 2 ruhsat tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Bayram'ın karakol basmak gibi birçok konudan da suç kaydı bulunuyor.