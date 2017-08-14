Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VP Genel Başkanı Doğu Pernçek, Bodrum’un Turgutreis ve Mumcular Mahallelerinde düzenlenen söyleşi ve imza günlerinde partilileriyle bir araya geldi.



"HDP'Yİ BIRAK, BU TARAFA GEL"

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye yüklenen Perinçek, “CHP'ye, Bodrum'dan da çağrı yapıyoruz. HDP'yi bırak, bu tarafa gel; vatanseverlerin tarafına gel. HDP ile birlikte Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsin. Ancak Türkiye'nin sorunu olursun. HDP ile beraber olanlar Türkiye’nin sorunu haline gelir” diye konuştu.



"HDP VE CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER"

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de bir öngörüde bulunan Perinçek, şöyle konuştu: “Burada açıklıyorum; HDP ve CHP 2019 seçimlerine birlikte girecek. Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener.”