Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde gözaltına alınarak sorgulama için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine getirilen DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen Polis Memuru'nun adı belli oldu. Polis memurunun isminin Sinan Acar olduğunu bilgisine ulaşıldı.