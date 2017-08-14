Akşam saatlerinde gözaltına alınarak sorgulama için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine getirilen DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen Polis Memuru'nun adı belli oldu. Polis memurunun isminin Sinan Acar olduğunu bilgisine ulaşıldı.
Emniyetteki saldırının ardından şehit olan polisin ismi belli oldu
14.08.2017 - 00:25 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde terör örgütü DEAŞ mensubu tarafından bıçaklanarak şehit edilen şehit polis memurunun Sinan Acar olduğu açıklandı.
Etiketler : sinan acar,istanbul emniyet müdürlüğü,deaş,
496002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496002.aspx
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