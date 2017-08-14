Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama- tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane’den takviye ekipler de eşlik etti. Silahlı saldırı ardından kaçan sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu da sürdürüldü.