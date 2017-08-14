Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama- tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane’den takviye ekipler de eşlik etti. Silahlı saldırı ardından kaçan sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu da sürdürüldü.
Eren'in katilleri didik didik aranıyor! Maçka'da büyük operasyon
14.08.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Maçka İlçesi kırsal kesiminde PKK’lı teröristlerin saldırında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edildiği olayın ardından ormanlık alandan kaçan terörist grubu yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyon sürüyor.
Etiketler : maçka,Trabzon Maçka,Ferhat Gedik,Eren Bülbül,
496052 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496052.aspx
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