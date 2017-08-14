Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün eleman yetiştirdiği “Işık evleri” soruşturmasında örgütün nasıl eleman yetiştirdiği ortaya çıkarıldı. İddianamede Işık Evleri’nin insan kaynağın, genellikle gelir seviyesi düşük muhafazakâr ailelerin ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki çocuklarından sağlandığına dikkat çekildi. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Işık Evleri için, “Şarj evleri” tanımlamasını yaptığı kaydedildi. İddianamede, bu meçhul evlerin, yeni elemanların örgüt ideolojisi doğrultusunda şarj edilerek bireysel dönüşümlerinin gerçekleştirildiği ve tek tip kişilik oluşturulduğu yerler olduğu belirtildi. İddianamede Işık Evleri’nin insan kaynağın, genellikle gelir seviyesi düşük muhafazakâr ailelerin ortaokul, lise ve üniversite çağlarındaki çocuklarından sağlandığına dikkat çekildi.



Örgüte ait dernek, etüt merkezi, dershane, okul ve üniversiteler ile kendilerine bağlı olmayan eğitim kurumlarından bu çocukların tespit edilerek örgütün ağına düşürüldüğü ve ailelerinden koparılarak örgüt amacı için kullanıldığı vurgulandı. Örgüte elemanı temini olarak kullanılan bu evlere götürülen çocukların FETÖ’nün “Abi” ve “Ablaları”nın sorumluluğunda örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirildiği ifade edildi. KOD ismi verilen öğrencilere, devletin kritik kurumlarına sızan elemanları vasıtasıyla ele geçirilen sınav sorularının getirilerek servis edildiği ve böylece kirli ağın içine düşürüldüğü kaydedildi. İddianamede ayrıca, 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyelerinin büyük çoğunluğunun bulunmamak amacıyla adresini değiştirdiği aktarıldı.



Şüphelilerden, öğrencilerden sorumlu olan ve ODTÜ’de Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nde okuyan Emre K., ifadesinde örgütün 2015 yılında küçülmeye başladığını anlattı. Emre K, “Talebe yapılanması için her görev alan kişi bir alt göreve indirildi. Örneğin eyalet talebe mesulü büyük bölge talebe mesulü oldu. Büyük bölge talebe mesulü bölge talebe mesulü oldu” DEDİ. İddianamede FETÖ’nün Türkiye’de okuyan yabancı öğrencileri ağlarına düşürdüğü ortaya çıktı. İtirafçı Mehmet Yusuf G.’nin ifadesinde “Kurtuluş semtinde kaldığım bir evde Bangladeşli 3 şahıs, İncesu’daki bir evde de Azerbaycan uyruklu şahıs vardı” beyanları yer aldı.