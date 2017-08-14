Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Tırları davasından 25 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit ettiğini söyledi. Antalya’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin başındaki şahıs bir Alman dergisine röportaj veriyor. Normal şartlarda herhangi bir siyasetçi böyle bir imkânı ülkesinin menfaatine kullanır. Alman kamuoyuna ülkesini şikâyet ediyor. Hem de öyle bir şikâyet ediyor ki adeta Alman yatırımcılar, turistler Türkiye’den uzak dursun diye bangır bangır bağırıyor.

Önce inkâr etmeye çalıştı. Mızrak çuvala sığmayınca da ‘ben bunları her yerde söylüyorum’ diyerek sıyrılmaya çalıştı. Yazıklar olsun ekmeğini yediği suyunu içtiği, milletvekili ve emekli olarak maaşını aldığı ülkesine böyle bir ihaneti yapan ve bunu savunan zata ne desek boştur.

Ana muhalefetin başındaki zat, ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı hâlen cezaevinde bulunan milletvekili ile ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat (Enis Berberoğlu) ile alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım.’ diyor içerideki zat. Bunlar hep FETÖ taktiği...

Son 4 yılımızda içeride ve dışarıda tarihin en büyük saldırılarına şahit olduk. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğüne dikkatle baktığımızda hamdolsun bunların sayısı ve oranı gerçekten düşüktür.

Ahde vefa bizim siyaset ahlakımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize muhabbet doluyuz.

Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisaklı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz.



AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Ayşe Sula Köseoğlu, şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü ziyaret etti ve telefon açarak Erdoğan’la görüştürdü.

Şehit Eren’in annesine teselli

Trabzon Maçka’da teröristlerce şehit edilen Eren’in annesiyle görüştüğünü belirten Erdoğan, şunları anlattı: Az önce Eren’in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım’ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren’di. Bana dedi ki, ‘Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm’ dedi. Dedim, ‘Olur mu? Sen Allah’ın ve Resulü’nün dediğini yaptın. Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın.