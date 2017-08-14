Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen zanlı ve eşi ile sözde "Bornova imamı" olduğu belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, bir bölümü yastığa saklanmış halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan bazı malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda örgütün faaliyetlerini organize ettiği ve sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu ileri sürülen E.U. gözaltına alınmıştı.

Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılan H.K'nin evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulunmuştu. H.K'nin, "Altın Şehir" adı altında yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürülmüştü.

Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin, FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı, üzerinde ve iki adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu. Ele geçirilen yüklü miktardaki dövizden 442 bin 15 ABD dolarının, H.K'nin evindeki yastığın içine tülbente sarılarak gizlendiği belirlenmişti.