Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının son dönemde Türkiye’yi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığıyla yoğun mücadelesi kapsamında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin gümrük kapılarındaki amansız takip ve operasyonları aralıksız devam ediyor. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda piyasa değeri 7 milyon 971 bin TL olan toplam 79 kilo 716 gram eroin ele geçirildi. Sahaya giren araçlarla ilgili yapılan analiz ve değerlendirme sonrasında İran’dan gelip Romanya’ya gitmek üzere transit yükü taşıyan tır, şüpheli görülerek X-Ray’e sevk edildi. X-Ray taraması sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, detaylı aramasının gerçekleştirilmesi amacıyla personel refakatinde arama hangarına getirildi. Narkotik dedektör köpeği Ari’nin X-Ray taramasında işaretlenen bölgeye tepki vermesi üzerine dorse tabanı açıldı. Kaçakçıların dedektör köpekleri aldatmak amacıyla köpük sıkarak gizlemeye çalıştığı eroin paketlerinin üzerine biber döktüğü görüldü. Köpük tabakanın açılmasıyla X-Ray taramasında görülecek yoğunluk farkını engellenmek için karbon kağıdına sarılarak paketlenmiş piyasa değeri 7 milyon 971 bin TL olan 130 adet pakette toplam 79 kilo 716 gram eroin ele geçirildi. Eroinin karbon kağıdına sarılıp üstüne köpük sıkılmış olmasına rağmen X-Ray taramasında yoğunluk farkından tespit eden Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri ve kaçakçıların döktüğü bibere aldanmayan hassas burunlu Ari sayesinde ortaya çıkarılan olayda tır şoförü gözaltına alınarak, hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.