Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sinan Acar, dün saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gözaltında bulunan DEAŞ'lı bir teröristin bıçaklı saldırısına uğramış, Acar yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.



DEAŞ’lı teröristin saldırısında şehit olan Acar için bugün İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Saat 13.00'te düzenlenen törene; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehit polisin annesi Gülşen Acar, babası Erdem Acar, şehidin nişanlısı Nida Fedai, aile yakınları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve şehit polisin meslektaşları katıldı. Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzunda tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan cenaze töreninde şehit polis Sinan Acar'ın nişanlısı Nisa Fedai polis şapkası takarak selam dururken, anne Gülşen Acar'ın polislerin yardımıyla ayakta durabildiği gözlendi.



BİR HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, hain saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bu ülkede Sinan'lar bitmez" dedi.

''Uluslararası alanda aranan bir teröristti''

Çalışkan açıklamasının devamında "Gözaltına alınan kişi uluslararası alanda aranan bir teröristti. Çok önemli bir eylemin engellendiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bu teröristi yakaladı. Önemli bir eylemin önüne geçip engellediler" ifadelerini kullandı. Acar’ın naaşı, törenin ve okunan duanın ardından baba ocağı Bursa'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Şehidin Bursa'da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit emniyet mensubu Sinan Acar'ın 5 ay önce polis memuru olarak İstanbul’da göreve başladığı ve 1 hafta önce de nişanlandığı öğrenildi. Acar’ın 4 gün sonra da doğum günü olduğu belirtildi.