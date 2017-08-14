Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur’un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı.
MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Okur’un naaşının intikali için genel başkanları Devlet Bahçeli’nin himayelerinde konunun en üst düzeyde takipçisi olduklarını açıkladı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur’un Burkina Faso’da işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Bahçeli, ölen Türk işçi için devreye girdi
14.08.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur’un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı
Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir restorana yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişi arasında tek Türk olan Mehmet Fatih Okur’un Osmaniyeli olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : burkina faso,devlet bahçeli,osmaniye,Mehmet Fatih Okur,
496150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496150.aspx
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