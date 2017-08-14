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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Abdullah Gül açıklaması
14.08.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü kutlamalarına katılamayacağını bildirdiğini söyledi. Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in kutlamalara katılacağını söyledi.
Etiketler : ak parti,abdullah gül,
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