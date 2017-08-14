Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kuruluşundan bugüne kadar geçen sürecin anlatıldığı “Bir Millet Aşkı AK Parti Sergisi” vatandaşların ziyaretine açıldı.

AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nin gerçekleştirileceği Sincan Harikalar Diyarı'ndaki alanda açılan sergiye gelen misafirler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AK Parti’yi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık” ve “Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sözleriyle karşılandı.





Zaman tüneli şeklinde tasarlanan serginin ilk bölümünde, Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararına ilişkin gazete kupürleri, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ne uğurlanışı ve yine aynı yıl Erdoğan’ın, aralarında 15 Temmuz’da şehit düşen Erol Olçok’un da bulunduğu yol arkadaşlarınca Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret edilmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

"One minute" fotoğrafı sergide

AK Parti’nin kuruluş sürecinin de anlatıldığı sergide, partinin iktidara gelişinden bugüne kadar tüm seçimler ve yapılan halk oylamalarına ilişkin de bilgiler yer aldı.

AK Parti tarafından kurulan hükümetlerin fotoğraflarına da yer verilen sergide, partinin bu zamana kadar gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü kongrelerden çeşitli fotoğraflar da sergilendi. Erdoğan'ın yurt dışındaki temaslarından ve katıldığı uluslararası toplantılardan fotoğraflara yer verildi. Erdoğan’ın 29 Ocak 2009’da katıldığı Davos Ekonomi Forumu’ndaki “One minute” çıkışından bir fotoğraf karesi de sergide yerini aldı.



4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı

Sergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım'ın görev dönemlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

e-muhtıra, kapatma davası

Sergide AK Parti hükümetlerini kesintiye uğratmak isteyen vesayet odaklarının girişimleri de geniş yer buldu. 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan “e-muhtıra” ve dönemin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek’in “e-muhtıra”ya verdiği cevaba ilişkin görseller de sergilendi.

AK Parti’ye kapatma davası, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, MİT TIR’larına gerçekleştirilen operasyon gibi olaylara ilişkin görseller de sergilendi.



15 Temmuz

Sergide Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da giriştiği ancak Türk milletince akamete uğratılan darbe girişimine ilişkin görsellere de geniş yer verildi. 15 Temmuz’a ait simge fotoğrafların da yer aldığı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk televizyonuna yaptığı canlı bağlantının da görseline ver verildi.

Sergide, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile milletvekillerinin darbe girişimi esnasında Meclis kürsüsündeki fotoğraflarına ve sokakları darbecilere dar eden vatandaşların görüntülerine de yer buldu.



"Daha yapacak çok işimiz var"

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitapları ve İstanbul ve Ankara’daki 15 Temmuz anıtlarının fotoğraflarının yer aldığı serginin son bölümünde AK Parti tarafından hayata geçirilen önemli icraatlar ve altında “Daha yapacak çok işimiz var” ifadesi kullanıldı.

Mini kütüphane

Serginin sonunda oluşturulan kütüphanede ise AK Parti tarafından bugüne kadar yayımlanan kitap, dergi ve broşürler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar, almanaklar, AK Parti’ye ilişkin hazırlanan tezler, yerli ve yabancı yayınlar, misafirlere sunuldu.