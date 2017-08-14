Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan röportajda, Hayati Yazıcı'nın Abdullah Gül ve Meral Akşener hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

''ABDULLAH GÜL ÖYLE BİR İŞE GİRMEZ''

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ara sıra görüştüğünü, bayamlarda bayramlaştığını söyleyen Yazıcı, Gül'ün aday olma dedikoduları hakkında, ''​Ara sıra görüşürüz, bayramlarda bayramlaşırız. Abdullah Bey’in bu partinin kuruluşunda çok büyük emeği var. Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, bu partinin gösterdiği aday olarak Cumhurbaşkanlığı yapmış. Partiye rağmen öyle bir işe gireceği kanısında değilim.'' dedi.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Merak Akşener'in ''AK Parti tabanından oy koparma ihtimali var mı?'' sorusu üzerine ise Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de 50-60 dolayında irili-ufaklı siyasi parti var ama biz herkesi kuşatıyoruz. Alan boşluğu bırakmadık ki, Meral Akşener nereye sığacak, nereye konuşlanacak bilmiyorum!