AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda başladı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik alanında birazdan birer konuşma yapacaklar.
6 bin davetli katılıyor: Cumhurbaşkanı alana geldi
14.08.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti’nin kuruluşunun 16. yılı için yapılan kutlama etkinlikleri başladı. Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 6 bin davetli katılıyor.
AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda başladı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik alanında birazdan birer konuşma yapacaklar.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,ak parti,
496172 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496172.aspx
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