Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmadığı, olaya ilişkin sürecin yakinen takip edildiği ve konuyu incelemek üzere 3 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Askerlerin zehirlenme şüphesiyle ilgili 3 müfettiş görevlendirildi
14.08.2017 - 20:30 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddiasına ilişkin, mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmadığı ve konuyu incelemek üzere 3 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Etiketler : Askerler,zehirlenme şüphesi,sivas,
496175 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496175.aspx
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