Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül'e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak. Sevgili Eren Bülbül, aziz 15'lik şehidimiz; Arkanda 80 milyon vatan evladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı 70'den 70'e bir olduk, bütün olduk. Rabbim seni ve bütün şehitlerimizi en yüksek mertebelere ulaştırsın. Sana kurşun sıkan PKK katilleri, elbette bunun hesabını verecek. Emin ol ki Türkiye'yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren." dedi.

"İktidarın rehavetine de kapılmayacağız"

Gelecek vizyonlarını ve büyük hedeflerini asla ıskalamayacaklarını belirten Yıldırım, "Demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden taviz vermeden ülkemize, milletimize, aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz. Felaket tellallığını siyaset zanneden köhne zihniyetlere rağmen dimdik ayakta duracağız, geleceğe mutlaka umutla bakacağız. Geleceğe umutla bakarken geçmişi, kurucu ilkelerimizi de aklımızdan çıkarmayacağız. Nereden geldiğimizi, ne sınavlardan geçtiğimizi asla unutmayacağız. İktidarın rehavetine de kapılmayacağız. Bütün enerjimizi Türkiye için milletimiz için harcayacağız." ifadelerini kullandı.