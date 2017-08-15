Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te Baştarla Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın, 6 saattir süren çalışmalara rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 50 araç ve 110 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Gaziantep Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, 6 saat süren çalışmalara rağmen yangının henüz kontrol altına alınmadığını vurgulayarak, “Bize saat 16:04’te ihbar geldi. Hemen müdahale ettik. İplik fabrikasının depo kısmında çıkan bir yangın. Yaklaşık 6 saattir müdahalemiz devam ediyor.Yaklaşık 50 araç ve 110 personelle müdahalemiz devam ediyor” dedi.

“ Tehlikeli kısmı bitti "

Yangında biri itfaiye eri, biri çocuk 4 kişinin yaralandığını söyleyen Yılmaz, yangının tehlikeli kısmının bittiğini anlattı. Yılmaz, “Yangının tehlikeli kısmının bittiğini söyleyebiliriz. Zaman alevlenme oluyor. Yangını söndürmek için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürüyor” şeklinde konuştu.

Haber alınamayan fabrika sahibi kontrollü şekilde arandı

Cafer Yılmaz, işçi ve yakınlarının fabrika sahibi Tuncay Kara’nın aleverin arasında olduğu yönünde iddiların olduğunu belirterek, “ Bir iddia dolaşılıyor içeride fabrika sahibi Tuncay Kara’nın olduğu ileri sürülüyor. Biz ekiple birlikte yangının söndüğü kısımlarda kontrollü bir şekilde tarama yaptık. Bir bulgu ve ize rastlamadık. İşçilerin de ifadesi fabrikada olduğu yönde. Yakınlarının ve işçilerin gösterdiği noktalara baktığımızda bir şey bulamadık. Daha içeri girdiyse, onu bilemiyoruz. Kimse bilmiyor işin doğrusu, telefonlarına da ulaşılamıyor” diye konuştu.