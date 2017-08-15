Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın onuncu celsesinde, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli’nin çapraz sorgusu tamamlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada sanık Dişli, bir soru üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne sanıklardan eski pilot albay Uğur Kapan’ın kullandığı helikopterle gittiklerini, Akar’ın pilot ile konuştuğunu ancak neler konuştuklarını duymadığını söyledi. Dişli, Akıncı Üssü’nde darbecilerin faaliyetlerini engellemeye yönelik kendisinin ve Orgeneral Akar’ın bir faaliyeti olup olmadığı sorusuna da “13 ay sonra geriye baktığımda doğru işi yaptığımı savunuyorum. Bir general plan yapar, strateji yapar. Benim stratejim Sayın Komutanın güvenliğini sağlamak, onun emirleri doğrultusunda kriz planıyla bu işi en kısa sürede sonlandırmaktı. Asker gerektiğinde ölümü göze alabilir ama burada benim birinci şartım hayatta kalmaktı. O anda hayatta kalmak ve Komutanın hayatını korumaktı yoksa ölmek kolay” karşılığını vererek kendini savundu.

Kendisi hakkında 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde “aracı ve ikna edici” ifadelerinin kullanılmasını kabul etmediğini belirten Dişli, “Aracılık ve ikna edicilik yapmadım. Sayın Komutanın emirlerini ilettim. Komutanımız ‘aman can yanmasın, dikkat etsinler, aman gençleri uyar’ dedi, ben de bunları muhataplarıma ilettim” ifadesini kullandı.



DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşmada daha sonra sanık Dişli’nin avukatı savunmasını yaptı. Avukatın savunması sırasında mağdur ve müştekilerden bazıları tepki gösterdi. Bir müşteki avukatının “yalan bulamıyor” ifadesi üzerine Dişli’nin avukatı “Kim o geri zekalı?” dedi. Bu sözler üzerine mağdur, müşteki ve müşteki avukatları yoğun tepki gösterdi.

İddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen sanık eski kurmay yarbay Mustafa Düzenli’nin de çapraz sorgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Aydın ile çapraz sorgusu yapılan sanık eski Albay Düzenli arasında tartışma yaşandı. İzleyicilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi.