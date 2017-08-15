Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti.Salonu tıklım tıklım dolduran 6 bin davetliye seslenen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:



MİLLET VURGUSU

AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdıklarının her biri elbette çok önemlidir, çok kıymetlidir. Ancak hiç kimse kerameti kendisinde görmesin. Tüm icraatları milletimizle birlikte hayata geçirdik, tüm saldırıları milletimizle beraber göğüsledik. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığımız büyük destek var. AK Parti, kimsesizlerin kimsesi, sesini duyuramayanların sesi, gücü yetmeyenlerin eli kolu olduğu için bunca yıl milletimiz tarafından sahiplenildi. AK Parti’nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK parti milletimizle birlikte tarih yazıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada adaleti tesis edene kadar durmak yok. Kimsenin vagonu olmayacağız. FETÖ ile iltisaklı kişileri partiden uzaklaştırmalıyız, en küçük müsamaha göstermemeliyiz.



KILIÇDAROĞLU’NA GÖNDERME

Almanya’nın Focus dergisine Türkiye’yi şikayet etmekle iktidar olamazsın. Sen sözde adalet yürüyüşü yaparken sağına soluna terör örgütlerinin yandaşlarını alırsan bu millet sana destek vermez. 15 Temmuz’da tarihin en büyük ihanetini, milletimizle birlikte mağlup ettik. FETÖ ile iltisaklı kişileri partiden uzaklaştırmalıyız, en küçük müsamaha göstermemeliyiz. Eren’e mahcup olmamak için hedeflerimize ulaşacağız.



DEVRAN FARKLI DÖNECEK

Bütün gücümüzü 2053 ve 2071 hedeflerine yoğunlaştıracağız. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz. Bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olmak sureti ile 2071’in tohumlarını atacağız. 11 milyon üyemize Sincan’dan, Ankara’dan sesleniyorum; 2019’un Mart’ında 2019’un Kasım’ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu iki ile çarptığımız zaman bilesiniz ki devran farklı dönecektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım 2019’da farklı dönecektir ve Mart 2019’da farklı gelişecektir.



GÖREV DEĞİŞİMİ TABİİDİR

Rabia işaretine terör sembolü diyenler bu ülkede iktidar olamaz. Başarının çıtası değişti. Mücadelenin şartları değişti. Bizim de kendi içimizde bu değişimi hayata geçirmemiz şarttır. AK Parti için değişim tabii bir olgudur.

Bütün bunlar bir tasfiye operasyonu değildir, bir bayrak yarışı ve görev değişimidir. 15 yılda nasıl bir ateş çemberinden geçtiğimizi görüyoruz. Son 4 yılda ise darbe girişimi dahil tarihî bir mücadele veriyoruz. AK parti mücadelenin lokomotifidir.

Zaman tüneli gibi sergi

- Sincan Harikalar Diyarı’ndaki kutlamalar kapsamında ilk olarak AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürecin anlatıldığı “Bir Millet Aşkı AK Parti Sergisi” vatandaşların ziyaretine açıldı. Zaman tüneli şeklinde tasarlanan serginin ilk bölümünde, Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararına ilişkin gazete kupürleri, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne uğurlanışı ve yine aynı yıl aralarında 15 Temmuz’da şehit düşen Erol Olçok’un da bulunduğu yol arkadaşlarınca Pınarhisar Cezaevi’nde ziyaret edilmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

- Kutlamalara 6 bin davetli katıldı.

- Daha önceki programların aksine afiş ve süslemelerde sadelik dikkat çekti. Protokol koltukları da sadeliğin bir ifadesi olarak beyaz renkliydi. Etkinlik alanında “Milletin Emrinde Daima Birlikte” sloganı asılıydı. AK Parti’nin bugüne kadarki seçim şarkılarını besteleyen ve seslendiren sanatçılar da konser verdi.

- Davetlilere “En İyi AK Parti Şarkıları” CD’si, “Siyasi Liderlik ve Erdoğan” ile “Erol Olçok” kitabı hediye edildi.



“İYİ Kİ VARSIN EREN”

Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: 16 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yürüyor, bizler de milletimizle birlikte el ele arkasından yürüyoruz. AK Parti 16 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin tek umudu olmaya devam ediyor. Milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk ve Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa kavuşturduk. Davamıza, ilkelerimize ve kurucu liderimize gönülden bağlıyız. Biz koltuklara değil millete sevdalıyız. Ben bu metal yorgunluğunun bir bahar yorgunluğu kadar kısa süreceğine inanıyorum. Yeter ki gönüllerimiz yorgun olmasın. Çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. PKK katilleri elbette bunun hesabını verecek. İyi ki varsın Eren.



İsmail Sonsuz Damla Peker-Osman Çobanoğlu