Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı şafak operasyonunda PKK/KCK soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan, örgüt sayfalarını beğenen ve paylaşımlarda bulunan Bayram E., Hüseyin D., İbrahim Ö., Seyithan K., Ömer Ö., Nihat Ö., Ömer A, İsmet İ. ve Cebrail P. polisin yaptığı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faliyetlerinin engellenmesine yönelik, terör örgütüne geniş kitleler üzerinden internet üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propogandası yaptıkları öne sürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama sırasında bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınarak kelepçelenen örgüt sempatizanı oldukları gerekçe gösterilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ,yöneticilerini aşşağıladığı ve hareket ettiği ileri sürülen zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık muayenelerinin ardından, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.