Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; Ankara merkezli 6 ilde, tamamı ihraç edilen 'ByLock' kullanıcısı TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı bildirildi.
TÜBİTAK'a ByLock operasyonu, çok sayıda gözaltı kararı var
15.08.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı, 33 kişi hakkında gözaltı karar var.
Etiketler : tübitak,haberler,bylock,operasyon,
496294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496294.aspx
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