Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli için Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişinin Ordu Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 12 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları iddiasıyla yargılanan 12 kişiden imam İ.T, özel sektör çalışanı İ.Y., uzman tabip A.A., banka çalışanı S.B., ihraç edilen polis memuru B.B., ev hanımı Ş.B., ev hanımı B.Y., mühendis S.D., ve S.G. adlı kişiler mahkemece tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan M.O.G., V.D. ve R.G. adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.