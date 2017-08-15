Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Sabah saatlerinde üst düzey bir askeri heyetle Türkiye’ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bakıri, Türkiye'deki temasları kapsamında, yüksek düzeyli askeri ve siyasi Türk yetkilerle görüşmelerde bulunacak. Genelkurmay karagahına geçen Bakıri'nin Türkiye ziyaretinde, "terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, savunma alanındaki ikili ilişkiler ve sınır işbirliği" konularının başlıca konular olarak ele alınacağı belirtiliyor. Bakıri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.