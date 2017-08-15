Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcılık, söz konusu konuşmaların internet üzerinden erişime yasaklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de talebi yerinde görerek Gülen’in suç içerikli söz konusu dört ayrı konuşmasına erişim engeli getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Pensilvanya'da Kaçak yaşayan elebaşı Fetullah Gülen son günlerde Türkiye'yi ve seçilmiş hükümeti tehdit eden videolar yayınlamıştı. Youtube'daki HerkulNagme kullanıcısı üzerinden yayınladığı videolarda Gülen, devlet büyüklerine suikast tehdidinde bulunuyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Üçüncü Şeytanlık Faslı', 'Diyanet mi? Rapor mu?!', 'Son Şeytani Senaryo', 'Süfyaniyet Çağı, Toplumsal Cinnet ve Hukuk Mücadelesi' isimli videolarda FETÖ/PDY propagandası yapıldığı, terörle mücadele kanununun ilgili maddesi çerçevesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu işlendiği tespitiyle soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Asım Ekrem tarafından söz konusu videoların suç içerikli olduğu gerekçesiyle erişiminin engellenmesi istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden 4 ayrı sosyal paylaşım sitesi YouTube linki hakkında erişimin engellenmesi talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu linklerin erişiminin engellenmesine hükmetti. Kararda, 'Söz konusu paylaşımların içeriklerinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne hükmedilmiştir' denildi. Ayrıca bu linklerdeki içerik ile suç işlendiği ifade edildi.