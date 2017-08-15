Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine sokulan hançerin yeni hamlelerle genişletilmesinde kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan’ın, “Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak” sözlerinin ardından da gözler Suriye’ye çevrildi. Karar'da yer alan habere göre; Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Karar yazarı Mete Yarar, Türkiye’nin tüm hazırlıkları yaptığını ancak harekâtın başlangıç tarihini boş bırakıldığını belirtti.

İLK AŞAMA İHA'LARLA

Yarar, bu kapsamda silahlı İHA’lar başta olmak üzere terör noktalarına nitelikli yıpratma operasyonlarının başladığını belirterek, “Bu tip operasyonlar sadece Afrin için yapılmaz. Eğer Suriye’de bir operasyon yapılması düşünülüyorsa ve bu PKK ve PYD gibi Suriye, Irak ve Türkiye’nin içerisine yayılmış bir yapısıysa, operasyon için bütün fonksiyonlar düşünülür. Yani Türkiye’deki PKK’nın yapacağı eylemlere de, Irak tarafından yapılacak saldırılara da Suriye sınırında da hazırlık yapılması gerekir” dedi. Mete Yarar, Afrin bölgesindeki terör unsurlarının temizlenmesinin farklı farklı yerlerde yansımaları olacağını belirterek buna karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Bu hazırlıkların askeri, siyasi ve diplomatik hazırlıklar olarak sıralandığını kaydeden Yarar şöyle devam etti: “Bu üç boyutun da sürdüğünü düşünüyorum. En zor olan kısım diplomatik kısmı. Bu tür operasyonlarda başlangıç zamanı hiçbir zaman belirtilmez. Ben Türkiye’nin her şeyi tamamladığını ama harekât zamanını boş bıraktığını düşünüyorum. Benim gördüğüm Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi nitelikli yıpratma yani silahlı İHA’lar, topçu ve tank atışlarıyla hedefler etkisiz hale getiriliyor. Bu aslında harekâtın bir safhasıdır. Bunlar bir operasyon sırasında terörist unsurların gücünün kırılması için yapılıyor.”