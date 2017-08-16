Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 3’ü küçük yaştaki 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.