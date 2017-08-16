Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 3’ü küçük yaştaki 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu!
16.08.2017 - 00:30 | Son Güncelleme: 16.08.2017 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 6 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 3’ü küçük yaştaki 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : şırnak,silopi,pkk,
496406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496406.aspx
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