Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Uzun süredir sınıra yığınak yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, önceki gün geç saatlerde sınırı geçti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin sınır bölgelerine konuşlandırılan askeri birlikler gece yarısına yaklaşırken Oğulpınar köyünde daha önce kaldırılan beton bloklar bölgesinden Suriye sınırından 5 kilometre içeriye girdi. Birlikler 60’a yakın zırhlı ile birlikte İdlib bölgesine intikal etti. İdlib bölgesinde görev yapacak birliklerin yoğunlukla zırhlı muharebe aracıyla girdikleri, yanlarında zırhlı iş makinaları götürdükleri öğrenildi. Birliklerin daha önce özel kuvvetlerin keşiflerini yapıp yer tespitini tamamladıkları bölgelere gözetleme merkezleri kurmaları bekleniyor. İdlib bölgesinde görev yapacak unsurların Özel Kuvvetler Komutanlığı ve komando tugaylarından gelen askerler olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Kayseri ve Denizli komando tugaylarından askerler bölgeye sevk edilmişti.

PYD’YE SET OLUŞTURULUYOR

İdlib bölgesine konuşlanacak Türk askerlerinin daha çok bu bölgenin kuzeyinde konuşlanması ve bu sınıra yakın görev yapması bekleniyor. Türk birliklerinin oluşturacağı 14 gözetleme noktasının önemli bölümü de Reyhanlı’nın Oğulpınar köyünün Suriye tarafındaki Atme Kasabası ve bu kasabanın batısında yer alacak. Birlikler ilk aşamada Atme’nin yanı sıra Kâh, Selwe ve Deyr Simen bölgesine de yerleşecek. Bu bölge aynı zamanda Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG’nin kontrolündeki bölgenin sınırını oluşturuyor.

TSK’nin bu bölgede konuşlanmasıyla YPG’nin Heyetü’t-Tahrirü’ş- Şam (HTŞ) veya benzer örgütlerle mücadele gerekçesiyle güneye ve batıya ilerleme şansı da ortadan kalkmış olacak. Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle YPG’nin Deyre’z-Zor’a kadar ABD desteğinde ilerlemesi konusunun bu bölgede tekrarlanmaması için gerginliğin azaltılması bölgelerine katıldığı değerlendiriliyor. Askeri uzmanlar, bölgedeki noktalarda yapılacak her hamlenin terör örgütleri açısından satranç hamleleri gibi farklı stratejileri olduğunun altını çizerken, her ihmalin üzerinden hesap yapıldığını da söylediler.

İKİ KOLDAN KORUMA

Suriye’nin İdlib bölgesine geçen Türk birliğini korumak için 24 saat esasına göre havadan gözetleme ve keşif yapılıyor. Günlük uçuş yapan İHA ve SİHA’lar toplam 68 saat uçuş yapıyorlar. Özellikle YPG’nin kontrolündeki Afrin bölgesinden olası saldırıları önlemek için İdlib’e sevkiyatın olacağının belirlenmesinden bir iki hafta önce bölge üzerinde İHA ve SİHA’ların uçmaya başladığı öğrenildi.

AĞIR SİLAHLAR DA KONUŞLANDI

TSK’nin bölgeye her ihtimale karşın tüm ağırlıklarıyla konuşlandığı Genelkurmay’ın kamuoyuna açıkladığı fotoğraftan da anlaşılıyor. TSK, gerginliğin azaltılması görevinin yürütüleceği ve bu harekâtın destekleneceği bölgeye çok namlulu roketatarlar, Fırtına obüsleri konuşlandırılmış durumda. Fırtına obüsleri ve roketatar sistemlerinin TSK’nin görev alanını kapsayacak menzilde olduğu öğrenildi. Muhtemel saldırılara karşı bu ağır silahlarla da karşılık verilmesi bekleniyor.

HTŞ’DEN KOPMALAR VAR

Türk birliklerinin girdiği bölge ABD ve Rusya’nın El-Kaide bağlantısı gerekçesiyle terör örgütü olarak nitelendirdikleri HTŞ’nin kontrolünde bulunuyor. Sevkiyat sırasında bir karşı koyma veya saldırı girişimi yaşanmadı. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre HTŞ’den 7 küçük 2 de büyük grup ayrılarak saf değiştirmişti. Türk keşif timlerinin bölgede faaliyete başladığı dönemde bir grup daha HTŞ’den ayrıldı. Bölgedeki kaynaklar, örgütten ayrılmaların ya da örgütün bölgeden çıkması yönünde önümüzdeki dönemde gelişmeler olabileceğine de ifade ediyorlar.

BÖLGE HALKI GELECEKTEN UMUTLU

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes gözlem misyonu yürütecek olmasının hayatlarını güvenli hale getireceğini düşünüyor. İdlib merkez sakinlerinden Tahire’s-Seyid Ali, TSK’nın intikalini basından takip ettiklerini belirterek “Sadece Türkler bizim halkımızın yanında durdu. İnşallah TSK intikalinden sonra durumlar daha iyi olacak. Biz orada (Türkiye’de) misafirdik, şimdi biz onları (Türk ordusunu) misafir edeceğiz. Türk askerleri İdlib’e girmezse, biz karanlık bir tünele girecektik.”

26 yaşındaki İdlibli Alaa ez-Zir de, “Türkler bizim gibi Müslümanlar, buyursunlar. PKK topraklarımızı işgal etmesin.” dedi. Muhammed El-Halabi isimli bir sivil de “İdlib’de yaşayanların yüzde 99’u Türk ordusunun girmesini destekliyor. Her şey daha güzel olacak” dedi. El-Halabi, intikalle saldırıların son bulmasını temenni ettiklerini belirterek, “Türk ordusunun girmesinden mutlu olacağız. Çocuklarımız saldırılar olmadan güvende yaşayacak” ifadelerini kullandı.