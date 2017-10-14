Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Valilik, Bu kapsamda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca bazı yerlerin geçici süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini aktardı.

Açıklamanın devamında:"Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası'nın 1 Eylül 2017 - 1 Mart 2018 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir"denildi.