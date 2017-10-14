Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 150 polisten oluşan ekip ile “Huzur” uygulaması yapıldı. Bodrum girişini tutuna polis ekipleri tüm araçları didik didik aradı. Bodrum merkezinde ve mahallelerinde de yapılan uygulama sonucundan 979 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri eğlence mekanlarına da baskın düzenleyerek işyerlerini kontrol etti. İlçe girişinde bulunan polis uygulama noktasından ise narkotik ekiplerine ait "Molly" isimli köpeği araçlarda uyuşturucu madde aradı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ise uygulamalara katılarak incelemelerde bulundu. 2 saat süren aramalar sonucunda 5 kişi gözaltına alınırken, bir araçta bulunan 9 mm çapındaki ruhsatsız silah bulan ekipler araç sürücüsüne işlem yapıldı. 3 kişinin ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetlerine el koyularak para cezası uygulandı.