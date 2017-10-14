Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Cihanbeyli ilçesinde 4 kişi, ilçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde ise 2 kişi örgütsel malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Aralarında bir devlet memurunun da bulunduğu M.S., K.A., H.E., M.K., N.C. ve E.G., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Cihanbeyli Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadeleri sonrası Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüpheliler yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.