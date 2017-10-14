Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o ifadeler

Soruşturma dosyasın göre 25 Eylül’de de Seydikemer Jandarma komutanlığı ekipleri, polis ve sahil güvenlik birimleri bir balıkçı teknesinin sahile botla adam indirdiğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu Gemi kaptanı Ossam J., gemi mürettebatı Monir D. ve Ahmet A. ve Muhammed R. yakalandı. Gemi kaptanı Ossama J. itirafçı oldu ve herşeyi anlattı:

“Türkiye’ye 26 Ağustos 2017 tarihinden önce Amir isimli Suriyeli şahsın kaptanlığını yaptığı “ŞAM” isimli tekne ile geldik. Sahil güvenlik botunu gördük ve vunun üzerine paniğe kapılarak yanımızda getirdiğimiz silah/teçhizat ve erzak çantalarını denize atmak suretiyle Lazkiye Limanına geri döndük. Lazkiye’ye dönüş yapan gemi kaptanı Amir isimli Suriye’li şahsın Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat tarafından 260.000 dolar ile cezalandırıldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duydum. Amir isimli Suriye’li şahıstan sonra bu işi ben yapmaya başladım. Türkiye’ye 6 sefer deniz yoluyla geldik. Kaptanlığını yaptığım “SANTO” isimli tekneyi ise Suriye Gizli Servisi El Muhaberat’a çalıştığını bildiğim Cafer Z. isimli şahıs ayarladı. Örgüt mensuplarının Suriye Lazkiye’den tekneyle limandan çıkışlarında Suriye veya Amerikan bayrağı çekiliyordu. Lazkiye limanından çıkıp 12 deniz mili kadar ilerledikten sonra Kongo Ülkesi bayrağını çekiyordum. Türk kara sularına yaklaştığında ise Türk Bayrağını çekiyordum.’

Öldürülen ve yakalanan teröristlerin üzerinden hedef bölgelerine dair bilgiler de elde edildi. Dosyadaki bilgilere göre Muğla Seydikemer ilçesinde yakalanan Gabar K) isimli örgüt mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen Xalit (K) isimli örgüt mensuplarının üzerinden çıkan tabletler içerisinde OFFLİNE MAPS isimli program içerisinde noktaların işaretlendiği ve güzergahlar çizildiği bu noktaların; Emniyet Müdürlükleri, Valilikler, Hükümet Konakları, Askeri binalar ve Ak Parti teşkilat binalarının olduğu belirlendi. Öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatların arasında 2.5 kilo plastik patlayıcı da yer aldı.

(Milliyet)