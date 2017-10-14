MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Milletvekili Arzu Erdem fotoğrafın altına "Liderimiz, vatanımız ve milletimizin teminatı. Ömrünü Türk milletine adamış büyük şahsiyet. Varlığınız varlığımızdır" yazdı. Askerliğini topçu asteğmen olarak yapan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının eğitim molası sırasında çekildiği belirtildi.