Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim’e yapılacak caminin inşaat çalışmaları havadan görüntülendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip caminin yapımı hakkında bilgi aldı.Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camii’nin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde çevredeki tarihi dokuya zarar vermemek adına dikkatle yürütülen çalışmalarda caminin şeklinin ortaya çıktığı görülüyor.

Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik özellikle diğer ibadethanelerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şubat ayında temeli atılarak Taksim Meydanı’na yapılması planlanan caminin inşaatını gezdi. Baretini takan Başkan Demircan, bir yandan inşaatta çalışan işçilerle sohbet etti diğer yandan inşaat yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Caminin şu anda namaz kılınacak katının betonu atılıyor"

Cami inşaatını gezdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu senenin başında Şubat ayında burada temel atmıştık. O günden bu güne cami arazisinde bütün kazılar bitirildi. Kazıklar çakıldı. Caminin şu anda namaz kılınacak katının betonu atılıyor ama altında dini musiki merkezi, İslam eserleri müzesi gibi İslam kültürüyle ilgili fonksiyon edecek mekan tamamlandı. Bir yandan bina aşağıya doğru, otoparklar yapılıyor. Öte yandan da yukarıya doğru yükseliyor. Aynı anda hem aşağıya doğru iniyor hem de yukarı doğru çıkıyor. Bundan sonra bulunduğumuz noktanın üzerine kubbesi gelecek. Minarelerin koyulacağı yerler belli, onlar yükselecek. İnşaat son derece iyi, hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa bir zamanda biter ve Beyoğlu’na ayrı bir canlılık ayrı bir güzellik getirmiş olur" dedi.

"İnşaatımız hızlı ve iyi bir şekilde devam ediyor"

Cami inşaatının altındaki toprağın çekilmesiyle ilgili konuşan Başkan Demircan "Binanın kurulduğu yerin altında, yanlarına kazıkları çakıldı, emniyeti alındı. İçinin toprağı boşaltılırken önce zemin katın betonu atıldı. Zemin katın betonu istinat duvarlarının üzerine kondu. Yukarı doğru çıkarken aşağıdan da hafriyatını alıyor. Bir kat hafriyat alıyor. Aşağı doğru bir kat atıyor. Ondan sonra hafriyata devam ediyor. İkinci kat betonunu atıyor. Eksiye doğru gidiyor. Oralarda otopark olarak kullanılacak. Dolayısıyla bu hem sağlıklı bir yapı olmuş oluyor hem de iş güvenliği açısından da iyi. Daha kısa sürede işi tamamlamış oluyor. Dolayısıyla aşağı doğru kazılar devam ediyor. Katlar yapılıyor. Yukarı doğru da katlar çıkıyor. Çok alışık olduğumuz bir sistem değil. Sağlıklı, güvenli ve işi hızlı bitirmeye yönelik. Çünkü sonuçta Taksim’in orta noktasında bir iş yapılıyor. Bir an evvel kabasından çıkılmalı. Gerçi buranın inşaatının çevreye verdiği bir rahatsızlık yok ama orada da vakti kısa tutmak maksattır. İnşaatımız bu anlamda hızlı ve iyi bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kaydetti.