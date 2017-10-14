Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Şakirpasa Havaalanı’na gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, partililer ile vatandaşlar karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşarak teşekkür eden Bakan Gül, daha sonra ‘Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için havaalanından ayrıldı. Bakan Gül, saat 13.30’da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile birlikte Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nin açılışını gerçekleştirecek.