Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK’nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik 2016’dan bu yana başta kuzey ilçeleri Lice, Kulp, Kocaköy, Hani ve Hazro’da peş peşe operasyonlar düzenleyen jandarma, başarılı bir operasyona daha imza attı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kocaköy ilçesine bağlı Boyunlu köyü ile Gözebaşı köyü Eldeğmez mezrasındaki iki ayrı adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma, operasyonun düğmesine bastı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Harekat, Jandarma Komando ve OYİ Timi ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için sabah saatlerinde Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığında toplandı. Ekipler, operasyona çıkmadan önce, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışması yapılıp, operasyon düzenlenecek bölgelerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ardından operasyona katılan ekiplere harita üzerinde bilgi verildikten sonra harekete geçildi.



“ALTIN” TEPKİ VERDİ, 987 KİLO 800 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarla İlçe Jandarma Komutanlığından çıkan ekipler ilk operasyonun yapılacağı Boyunlu köyüne intikal etti. Uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınan iki katlı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınıp, çeşitli noktalara askerler yerleştirildi. Köy muhtarından binanın kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin bilgi alan jandarma, binanın kapısını çaldı. İçeriden yanıt gelmeyince kapının kilidi koçbaşıyla kırıldı. Ardından önce timler içeriye girip incelemelerde bulundu, daha sonra ise narkotik köpeği “Altın” ile binada arama yapıldı. Altın’ın tepki verdiği binanın ahır olarak kullanılan bölümünde jelikan bidon ve çuvallar içerisinde 861 kilo 700 gram kubar, 126 kilo 100 gram toz olmak üzere 987 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.



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ARANAN ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI

İkinci operasyon ise Gözebaşı köyü Eldeğmez mezrasındaki yine iki katlı bir binaya yapıldı. Araçlarla mezraya intikal eden ekipler, binanın çevresini sardı. Alt ve üst katlarının ayrı girişleri bulunan binanın kapıları çalındı. İçeriden yanıt gelmedi. Bunun üzerine önce binanın bodrumunun kapısı koçbaşıyla kırıldı. İçeriye giren ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucu, gizli bölmelerin olduğunu fark etti. Bölmeler yıkılıp, incelemelerde bulunuldu. Daha sonra ise hem narkotik köpeği “Altın” hem de bomba arama köpeği “Alaz” ile arama yapıldı. Alaz’ın tepki verdiği yerde yapılan aramada, bir adet Kaleşnikof tüfeği, 2 adet şarjör, 213 adet 7,62 milimetre fişek ve bir adet keskin nişancı dürbünü bulundu. Jandarma ekipleri bunun üzerine binanın üst katına yöneldi. Kapı bir kez daha çalındı ancak yine yanıt alınamadı. Bunun üzerine koçbaşı getirilerek, kapı açılmaya çalışıldı. Bu sırada, içeriden seslenen ve 3 ayrı “Uyuşturucu madde imal ve ticaret” suçundan aranan Ramazan D. adlı şahıs kapının kırılmamasını istedi. Kapıyı açamadığını belirten şahsın, mutfak penceresinden çıkması istendi. Şahıs, pencereden çıkarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.



KENEVİR TARLASI İMHA EDİLDİ

Mezrada yapılan incelemelerde bir bahçe içerisinde kenevir tarlası da tespit edildi. Yapılan incelemede tarlada bin 256 kök kenevir bulunduğu belirlenirken, kenevirler numunelerin alınmasının ardından yakılarak imha edildi. Operasyon kapsamında Diyadin B. ve Bayram D. adlı şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.



TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE

Öte yandan, jandarma son iki yıl içerisinde terör örgütü PKK’nın finans kaynağı uyuşturucuya büyük darbe vurdu. Kentte, 2016 yılında yapılan çalışmalarda 25 ton 227 kilogram toz esrar, 39 ton 426 kilogram kubar esrar ve 72 milyon 647 bin 778 kök kenevir, 1 Ocak-13 Ekim tarihleri arasında ise 55 ton 865 kilogram toz esrar, 21 ton 697 kilogram kubar esrar ve 7 milyon 553 bin 35 kök kenevir ele geçirildi. 2016’dan bu yana ele geçirilen esrar ve kenevirlerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyar 887 milyon 853 bin 900 TL olduğu da öğrenildi. Zehir bataklığının kurutulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği de bildirildi.



Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl/İHA