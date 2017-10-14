Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın valiler toplantısında “Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız” sözlerinin ardından gözler Türkiye'nin önemli silah sanayicilerine çevrildi. Trabzon ve Giresun'da yıllardır çeşitli çaplarda tabanca üretimi gerçekleştiren silah üreticileri, başından beri bu kararı desteklerini söylediler. Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli silah kullanılması karanının çok doğru bir karar olduğunu belirterek bu kararın kendileri açısından büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Alemdaroğlu, “Aslında bu çok daha önceleri alınması gereken bir karardı.

Savunma sanayinde imkanlarımızı çok daha ileri yürütmeye devam edeceğiz. Zaten silahın malzemesi olsun, işlenen teknolojisi olsun hepsi belli. O teknolojinin haricinde silah işleme, yapma şansınız yoktur. Fabrikamızda Türkiye’de sadece MKE olan soğuk namlu dövme silahı bile bulunuyor. Bu makinanın Türkiye’de sadece TİSAŞ’ta olduğunu söyleyebiliriz. Şu an dünya standartlarına uygun silah teknolojimiz vardır. Türkiye’de yeterli sayıda üretim var” dedi.Amerika’ya silah ihracatı yaptıklarını belirten Alemdaroğlu, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin kendilerini etkilemeyeceğini de belirterek ”Yaşanan krizden dolayı şu ana kadar herhangi etkilenme olayı olmadı. ABD’deki firmalarla yıllık anlaşmalarımız var. Anlaşmalar üzerinden silahımızı gönderiyoruz. Sonuçta bunlar iki ülkenin de menfaatine olan ticari anlaşmalar” diye konuştu.

Trabzon'dan dünyanın 45 ülkesine 43 farklı model silah ihraç ediyorlar



Dünyanın farklı ülkelerine silah ihracatı yaptıklarını ifade eden Alemdaroğlu, “bugüne kadar 45 ayrı ülkeye ihracat yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerimizin açtığı sayısız ihalelere katıldık. Fabrikamızda Zigana, Kanuni, Zig ve Fatih ana markaları altında 43 farklı model tabanca üretimine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Piyade tüfeği bile yapmışlar



Alemdaroğlu, 2016 yılı başından itibaren yivli tüfek tasarım ve üretim sürecine de girdiklerini kaydederek "İlk etapta, Zigana Piyade Tüfeği ( ZPT ) adını verdiğimiz uzun namlulu tüfeklerden, ZPT 556 (5,56 x 45mm kalibre ) modeli ile ZPT 762 (7,62 x 51mm kalibre) modellerinin tasarımları yapılarak üretilmeye başlanmıştır. Üretimi planlanan yivli tüfekler ilk etapta 5,56 mm kalibre için, 266,7 mm (10,5 inç) namlu boyu ve 368,3 mm (14,5 inç) namlu boyu olan modelleri ile 7,62 mm kalibre tüfek için ise 406,4mm (16 inç) namlu boyu olan modellerdir. Yapılan ilave makine parkı yatırımı ile Zigana Piyade Tüfeğimizin seri üretimine geçişine paralel, fabrikamızın yıllık üretim kapasitesini ve istihdam adedini de arttırıyoruz. Amacımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yerli imkanlar ile tedarik edilmesi ve yurt dışına yapılacak ihracat ile de ülke ekonomimize katkıda bulunulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Giresun'dan 4 kıtaya 54 farklı ülkeye silah ihraç ediyorlar



Giresun’dan 4 kıtaya ve 54 farklı 54 ülkeye silah ihracatı yapan ve birçok ülkenin de kolluk kuvvetlerine silah tedarik eden GİRSAN Makine ve Hafif Silah Sanayi şirketinin fabrika Müdürü Yusuf Nesil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını son derece olumlu karşıladıklarını ve he türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Türk Silah Sanayinin yerli ve milli imkanlarla yeterli seviyede olduğuna dikkat çeken Nesil, “Türk Silah Sanayi Yerli ve Milli imkanlarla kolluk kuvvetlerimizin, Türk insanının Türk polisinin Türk askerinin silah ihtiyacını karşılama noktasında yeterlidir. Bu yapılanlar bizim için durma noktası anlamına gelmez daha yapacak çok işimiz var, daha alınacak çok yolumuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizleri son derece heyecanlandırmıştır. Bizlerin omuzlarına ekstradan bir görev daha vermiştir. Daha çok çalışıp daha çok üreterek ülkemize milli harp sanayimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.“Son 15 yılda savunma sanayinde çok ciddi atılımlar oldu” diyen Nesil, “Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve destekleriyle oldu. Bundan sonraki süreçte de gerek batılı silah üreticilerin gerekse de şuan dünyanın neresinde hafif silah anlamında bir üst düzey silah varsa ondan daha iyisini yapmak üzere buradaki çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız” açıklamasında bulundu.

Emniyet ve TSK'nın zorlu testlerinden geçtiler



GİRSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) tabanca ihtiyaçlarını birçok zorlu testleri geçerek son 10 yıldır karşılamakta olduğunu vurgulayan Nesil, “Ayrıca şuan GİRSAN 54 farklı ülkeye Giresun’dan ihracat gerçekleştirmektedir. Sadece kendi kolluk kuvvetlerimiz değil yabancı ülkelerinde kolluk kuvvetlerine silah sağlıyoruz. Şu anda Gürcistan polisi, Güney Afrika polisi, Kolombiya Deniz ve Hava Kuvvetleri gibi deniz aşırı ülkelerde bugün 4 kıtaya ihracatını yapan bir firma durumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Son iki yıldır piyade tüfeği geliştiriyorlar”



Sekmen olarak tabanca üretimiyle bu işe başladıklarını söyleyen Nesil, artık piyade tüfeği geliştirir hale geldiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Tabanca ile başladık, sonrasında av tüfeği ve son iki yıldır da piyade tüfeği geliştirdik. Şu anda tabanca olarak 50’den fazla modelimiz var. Dünyada belli standartlar var Amerikan ve NATO olarak. Bu standartlar belirlenmiştir ve bunlara göre silahlarımızın testlerini gerçekleştiriyoruz. Örneği şu an EGM’nin ihalesinde yerli ve yabancı birçok firmayı geçerek kazanmış bulunmaktayız. Bu ihalede şu anda polis memurlarına sunmuş olduğumuz silahlar ön testlerde birçok testi başarıyla geçmiştir. Her 5 bin tabanca içerisinde 50 tabanca seçilmektedir ve bu 50 tabancada NATO testlerini hatta daha da ağır testlere Türk polis teşkilatımız tarafından tabi tutulmaktadır ve ardından da polis memurlarının kullanımına sunulmaktadır.”

