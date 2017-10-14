Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, polis tarafından 7 Ekim'de operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün 'ışık evi' ile 'gaybubet evi' diye adlandırdığı ve örgüt tarafından güvenli olarak görülen evlere yapılan baskınlarda, çoğu üniversite öğrencisi 47 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11'inin, önceki soruşturmalarda örgütün 'büyük bölge imamı, bölge talebe mesulü, büyük bölge muhasebecisi, büyük bölge üniversite mesulü ve ünite imamı' oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin cep telefonu ve dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede, örgütün darbe girişimi sonrasında haberleşmek için kullandığı yeni bir program ortaya çıkarıldı.

36 ZANLIDA TESPİT EDİLDİ



45 zanlıdan 36'sında, bu program tespit edildi. Bunlardan 21'inde programın kurulup şifresinin de konulduğu, 15'inde ise kurulan programda henüz şifreleme yapılmadığı belirtildi. Zanlıların ifadelerinde, "Programların tamamını bir gecede kendimiz kurduk. Şifreleme Ankara'dan geldi. 2 günde bir şifrelerimizi değiştiriyorduk" dedikleri öğrenildi.

YAZIŞMALAR 45 DAKİKADA SİLİNİYOR

Örgüt üyelerinin kendi geliştirdikleri yazılımı herkesin internette yükleyebildiği 'Signal' adlı programın adını vererek cep telefonlarına yükledikleri öne sürüldü. Programda yazışmaların 10 saat, fotoğraf ve görüntülerinse 45 dakikada silindiği ve bunların kurtarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi. İlk kez Konya'da tespit edildiği bildirilen programın detaylarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiği kaydedildi.



Gazete Haberturk