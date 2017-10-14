Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yapılanmasına yönelik son günlerde gerçekleştirilen operasyonlar önemli bir isme uzandı. Örgütün Türkiye Sorumlusu Gülten Matur yakalandı. Matur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlara bir yenisi eklendi. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülten Matur, Özgür Karakaya, Çiğdem Şenyiğit ve Mehmet Ter isimli şüphelileri gözaltına aldı.

TÜRKİYE SORUMLUSU

Gözaltına alınan Matur'un DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. Özgür Karakaya ve Çiğdem Şenyiğit'in ise örgütün yurt dışında bulunan merkez komitesi ile şifreli yazışma yapan mensuplarında olduğu anlaşıldı. Şüpheli Mehmet Ter ise örgütün Bursa ili ve Gemlik ilçesi sorumlusu olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN GÖZALTI KİTAPÇIĞINA UYDULAR

Emniyetteki işlemleri sırasında örgütsel tavır gösteren ve örgütün kaleme aldığı 'Gözaltına alındınız ne yapmalısınız?' isimli kitapçıkta belirtilen hususları harfiyen uyguladıklarının tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Terör savcılığı, Gülten Matur hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', diğer şüpheliler hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklama talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler aynı suçlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

60 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği gibi önceki günlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 15'i avukat olmak üzere örgütün üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. 2'si Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah ve yer temin eden şahıslar olmak üzere tutuklanan şüpheli sayısı 65'e ulaşmıştı. Tutuklanan şüphelilerden bazılarının İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hâkim-savcıların giriş çıkış yaptığı kapıda keşif yaptıkları anlaşılmıştı. Sabah