Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Yalova Merkez İlçe Kongresi sonrası İstanbul'a İDO'ya ait feribotla döndü. Başbakan Binali Yıldırım, feribotta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ASKERLİK YAPTIĞI BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, askerliğini yaptığı ilk birlik olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım, AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Yalova'da, ilk olarak Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geçti.

Burada Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik tarafından karşılanan Binali Yıldırım'a öğrenciler çiçek verdi. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, komutanlar ve askerlerle sohbet etti.

Başbakan Binali Yıldırım, ziyaretinin sonunda Anı Şeref Defteri'ni imzaladı. Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın, Başbakan Binali Yıldırım'ın askerliğini yaptığı ilk birlik olduğu belirtildi.