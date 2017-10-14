Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde NASA'nın hazırladığı öne sürülen rapora göre, Venüs'ün parlak ışığının Jüpiter'de bir reaksiyona sebep olacağı, gaz devinin uzaya inanılmaz boyutlarda hidrojen salması ve bu reaksiyon sonucu salınan gazların güneşle temasta bulunarak, dünyanın da 15 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar karanlıkta kalacağı iddiası yalanlandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü ve ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kırbıyık, yıllar önce güneşte yaşanan patlamaların dünyayı da etkilediğini ve yüklü parçacıkların kutup bölgelerine kadar indiğini söyledi. Aktivitelerin kuzey bölgelerde arttığını ve bunun normal olduğunu belirten Prof. Dr. Kırbıyık, "Ancak tesadüfen o dönemde Kanada'nın Quebec eyaletinde elektrikler kesildi ve Güneş'teki bu patlamalara bağlandı. Sonra da bununla bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.

Şimdiki iddianın da buna benzer bir durum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kırbıyık, NASA'nın böyle bir raporu ve bilimsel açıklamasının olmadığını ileri sürdü. Prof. Dr. Kırbıyık, şöyle konuştu: "Bunlar asparagas haber. Güneş'te zaman zaman patlamalar olur. Yani Güneş'in yüzeyinden, katmanlarından gaz fışkırmaları olur. Ve bu gaz fışkırmalarıyla beraber elektron, proton fırlatılır. Onlar uzaya yayılır, bir kısmı da Dünya'ya gelir.

Şimdi Venüs'teki gazlar Güneş'le etkileşince yayılacak, bütün güneş sistemini etkileyecek, Dünya karanlık olacak gibi şeyler söyleniyor. Bence bunu yapacak bir şey görünmüyor. Dünyada 15 gün herhangi bir kararma olmayacak."