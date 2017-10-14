Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikâh töreniyle dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve davetli katıldı. Nikâhı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal kıydırırken,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da şahitlik yaptı. Nikâh sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın da olduğu toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.