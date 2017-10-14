Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Açıklamada, Somali’de istikrarın tesisi yönünde önemli mesafenin katedildiği bir dönemde gerçekleştirilen bu terör eylemi karşısında Türkiye’nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu vurgulandı.
Türkiye’den Somali’deki terör saldırısına kınama
14.10.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Somali,Mogadişu,
511316 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511316.aspx
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