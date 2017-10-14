Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Açıklamada, Somali’de istikrarın tesisi yönünde önemli mesafenin katedildiği bir dönemde gerçekleştirilen bu terör eylemi karşısında Türkiye’nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu vurgulandı.