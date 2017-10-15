Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da DHKP/C terör örgütünün faaliyetleri ve mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ardı ardına yapılan operasyonlar sonucunda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında örgüt yöneticisi, avukat ve cumhuriyet savcısı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlere yardım edenlerin de bulunduğu 65’i çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Örgütün eylemlerini ve mensuplarını açıklayarak etkin pişmanlıktan yararlanan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, 10’u aşkın şüpheli ise firari olarak aranıyor. Savcılığın şüphelilerden elde ettiği örgütsel ve dijital doküman ile alınan raporların haricinde, itirafçıların beyanları ve teşhislerinin de örgütün eylemlerinin ve mensuplarının deşifre edilmesinde önemli etkisi olduğu kaydedildi. Söz konusu bu beyanlar doğrultusunda Halkın Hukuk Bürosu (HHB) adı altında avukatlık faaliyeti icra eden bir kısım şüphelilerin kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına ilettikleri ve talimat verdikleri anlaşıldı.



KRİPTOLU BİLGİSAYARLA YAZIŞMA

Olağanüstü Hâl kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanan Nuriye Gülmen hakkında da bir itirafçının beyanları da bulunduğu öğrenildi. İtirafçı, beyanında cezaevinden çıkanların örgütün yurt dışındaki birimiyle mesajlaştıkları, Nuriye Gülmen’in de Kütahya’daki faaliyetleri nedeniyle yakalandığı, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini hatırlatarak, çıktıktan sonra İstanbul’a geldiğini ve örgütün sözde ‘’Gençlik Federasyonu’’nda o dönemki sorumlu olan Şafak Yayla ile görüştüğünü ifade etti. İtirafçı, Yayla’nın vermiş olduğu kriptolu bilgisayarı Nuriye’ye verdiğini, onun da yaşadıklarını yazarak kendisine verdiğini anlatarak, kendisinin de Yayla’ya ulaştırdığını, Yayla’nın da Nuriye’nin mesajını yurtdışındaki komiteye gönderdiğini belirtti.



TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERMİŞ

Berkin Elvan’ın ölümü üzerine örgüt üyeleriyle eylem planlamaları için Eskişehir’de bir kafede toplandıklarını anlatan itirafçı, Nuriye Gülmen ve F.S ile bir evde eylemler için bomba hazırladıklarını iddia ederek, Nuriye’nin örgüt elemanlarına teori eğitimi verdiğini ve kendisinin bir dönem de onunu evinde kaldığını söyledi. Savcılık, terör örgütü DHKP-C’ye yönetlik alınan beyanlar, yapılan teşhisler ile elde edilen dijital dökümlerin tek tek değerlendirerek, soruşturmayı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.